Barcelona, Lewandowski’nin yerine Darwin Nunez’i alıyor!

İngiliz medyası The Sun'a göre Barcelona'nın ilk hedefi, sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Robert Lewandowski yerine Darwin Nunez oldu. Katalanların olası bir isim olarak Liverpool'un santrforu Darwin Nunez'in ismini gündemine aldığı iddia edildi. İngiliz kulübünün, gerekli seviyede performans gösteremeyen ve tepkilere maruz kalan Uruguaylı forvet oyuncusunu satmaya hazır olduğu öne sürüldü.

NUNEZ GEMİLERİ YAKTI

Uruguaylı yıldız, Instagram hesabında şu ana dek Liverpool ile ilgili paylaştığı tüm içerikleri sildi. Bu davranış futbol kamuoyunda Nunez'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan Liverpoollu taraftarlar, tüm paylaşımlarını kaldıran Nunez'e sosyal medyadan tepki gösterdi.