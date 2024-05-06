İtalya Milli Takımı’nda Mario Balotelli gelişmesi

Trendyol Süper Lig takımı Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli'ye Çizme'den sevindirici haber geldi.

Mavi Şimşekler'de adeta ikinci baharını yaşayan bu sezon 15 maçta 7 gol kaydeden Balotelli'yi İtalya Milli Takım yetkilileri takibe aldı.

BALOTELLİ'YE 'HAZIR OL' MESAJI

İtalya Milli Takım yetkilileri, Mario Balotelli'ye EURO 2024 için 'Hazır ol' mesajını iletti. Balotelli, Hikmet Karaman ile bireysel olarak ekstra çalışmalara başladı.

SPALLETTİ, BALOTELLİ'Yİ ARADI

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti, 3 hafta önce Mario Balotelli'yi aradı ve santrfor hattında sıkıntı yaşadığını, kendisini değerlendireceğini iletti. Balotelli, Spalletti ile görüştükten sonra bireysel çalışmalara başladı ve diyetisyen eşliğinde fazla kilolarından kurtuldu. (Ajansspor)