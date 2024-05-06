Marcelo Bielsa amatör oyuncu Walter Dominguez’i Uruguay Milli Takımı’na çağırdı

Uruguay Milli Takımı, 31 Mayıs'ta hazırlık maçında Kosta Rika ile karşı karşıya gelecek. TNT Sports'un haberine göre, tecrübeli teknik adam Uruguay'da amatör takım Juventud de Soriano'da forma giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Walter Dominguez'i A Milli Takım kadrosuna davet etti.
'ÇOK MUTLUYUM'
Uruguay'da yerel bir gazeteci, 24 yaşındaki oyuncuyla konu hakkında konuştu. Gazeteciye açıklama yapan Dominguez, "Beni aradılar. Çok mutluyum. Bunu beklemiyordum. Sürpriz oldu. Gerçek şu ki çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Başarılı golcü amatör olmasına rağmen, Darwin Nunez ve Federico Valverde gibi yıldızlarla sahaya çıkacak.