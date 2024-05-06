Marcelo Bielsa amatör oyuncu Walter Dominguez’i Uruguay Milli Takımı’na çağırdı

'ÇOK MUTLUYUM'

Uruguay'da yerel bir gazeteci, 24 yaşındaki oyuncuyla konu hakkında konuştu. Gazeteciye açıklama yapan Dominguez, "Beni aradılar. Çok mutluyum. Bunu beklemiyordum. Sürpriz oldu. Gerçek şu ki çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Başarılı golcü amatör olmasına rağmen, Darwin Nunez ve Federico Valverde gibi yıldızlarla sahaya çıkacak.