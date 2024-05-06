Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş, Akor Adams’ı gözüne kestirdi!

Gelecek sezon iddiaları bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Başkan Hasan Arat önderliğinde transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Fransız basınında yer alan habere göre; Siyah-beyazlı takım, Montpellier forması giyen 24 yaşındaki golcü oyuncu Akor Adams'ı kadrosuna katmak istiyor. Fransız ekibinde bu sezon etkili bir performans sergileyen Akor'un son haftalarda sessiz kalsa da önemli kulüplerin radarına girdiği belirtildi.

Montpellier'in Norveç ekibi Lillestrom'dan 4.5 milyon euroya transfer ettiği forvetin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon Ligue 1 ekibiyle 31 maça çıkan Nijeryalı Akor, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.