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Giriş Tarihi: 6.5.2024 16:26 Son Güncelleme: 6.5.2024 16:30

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski kararı! 20 milyon Euro...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den Sebastian Szymanski kararı! 20 milyon Euro...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken yönetimin Sebastian Szymanski için 20 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'nin sezon başında Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, sezon sonunda sarı-lacivertli renklere veda ediyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ!

Oyuncunun menajeri Mariusz Piekarski, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Piekarski, Sebastian'la ilgilenen kulüpleri ve tekliflerini sarı-lacivertlilere iletti.

9 TAKIM İRTİBATTA

Oyuncusunun Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamak istediğinin de altını çizen Piekarski, şu ana kadar 9 takımın kendisiyle irtibat kurduğunu vurguladı.

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO!

Fenerbahçe yönetimi de 20 milyon Euro'nun altındaki tekliflerin kabul edilmeyeceğini Polonyalı 10 numaranın menajerine söyledi. Piekarski de 20 milyon Euro'luk teklif getirmek konusunda sıkıntı yaşamayacağını belirtti. Sezon sonunda Sebastian, yuvadan uçacak. (Takvim)

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski kararı! 20 milyon Euro...
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