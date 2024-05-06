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Giriş Tarihi: 6.5.2024 16:32

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray yeni sağ bekini buldu! Cimbom'dan Hugo Siquet hamlesi

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray yeni sağ bekini buldu! Cimbom’dan Hugo Siquet hamlesi

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda ilk olarak sağ bek sorunu için arayışlar hızlandı. Yönetim buna göre listenin ilk sırasına Hugo Siquet'i yazdı. İşte tüm detaylar...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, sağ beke takviye yapmayı hedefliyor. Serge Aurier ile yolları ayıracak Cimbom, bonservisi Alman ekibi Freiburg'da olan ve Cercle Brugge'da kiralık olan Hugo Siquet'i listesine aldı.

DETAYLI ARAŞTIRMA YAPILIYOR

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılıların, Belçika ekibiyle kontratı sezon sonunda bitecek 21 yaşındaki futbolcu için detaylı araştırma yaptığı öğrenildi.

Brugge ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan yetenekli oyuncunun, Freiburg ile kontratı da 2026 yılına kadar sürüyor. Sağ bek, sağ açık ve sol bekte görev alabilen Hugo Siquet'e güncel verilere göre; 5 milyon Euro piyasa değeri biçiliyor. Cimbom, sezon sonunda oyuncu için Freiburg ile masaya oturmayı planlıyor.

16 GOLE KATKI SAĞLADI

Kariyerine Standard Liege'de başlayan Siquet, Freiburg'da da önce altyapıya geçiş yapmış, daha sonra da parlamıştı. 1.80'lik yetenek, kariyerinde 100 maça çıkıp 3 gol, 13 asist üretti.

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray yeni sağ bekini buldu! Cimbom'dan Hugo Siquet hamlesi
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