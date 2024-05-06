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Giriş Tarihi: 6.5.2024 15:17 Son Güncelleme: 6.5.2024 15:37

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor'dan Martin Erlic'e yakın takip!

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor’dan Martin Erlic’e yakın takip!

Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor, gelecek sezon transfer çalışmaları için gaza bastı. Karadeniz ekibi, Hırvat yıldız Martin Erlic'i listeye ekledi ve yakın takibe aldığı kaydedildi. İşte tüm detaylar...

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Bordo-mavili ekip, listesine aldığı Hırvat yıldızı yakın takibe aldığı öğrenildi.

HIRVATLAR'DAN ERLİC İDDİASI

Hırvatistan basını, stoper arayan Trabzonspor'un Sassuolo forması giyen Martin Erlic'i transfer etmek istediğini yazdı. 26 yaşındaki savunmacı, bu sezon Serie A'da 29 karşılaşmada oynadı. Sassuolo, İtalya Ligi'nde 19. sırada yer alırken, kümede kalma mücadelesi veriyor. Sassuolo'nun Serie B'ye düşmesi durumunda Erlic kesinlikle takımdan ayrılacak. Bordo-Mavililer'in 1.93'lük stoperi uygun bir maliyetle kadrosuna katabileceği vurgulandı.

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Son dakika Trabzonspor haberi: Trabzonspor'dan Martin Erlic'e yakın takip!
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