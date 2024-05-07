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Giriş Tarihi: 7.5.2024 11:58

Beşiktaş'ta 11 oyuncu ile yollar ayrılacak!

Beşiktaş’ta 11 oyuncu ile yollar ayrılacak!

Bu sezon ligde taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta hedef Türkiye Kupası şampiyonluğu... Yeni sezona deneyimli bir hocayla ve güçlü bir kadroyla girmek isteyen yönetim, yollarını ayıracak isimleri belirledi. Siyah-beyazlı takımda 11 oyuncuyla yolların ayrılması bekleniyor.

Bu sezon lige erken havlu atan Beşiktaş'ta hedef Türkiye Kupası şampiyonluğu... Bugün evinde Ankaragücü ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı takım ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı.

Yeni sezon için kadro çalışmasını devam ettiren siyah-beyazlılarda gözden çıkarılacak oyuncular arasında piyasası olan isimler için özel çalışmalar yapılacak. Son dönemde form grafiği yükselen Colley ile Masuaku da cazip teklif gelmesi durumunda gönderilecek.

HEDEF BONSERVİSLE SATMAK

Yönetim, beklentilerin altında kalan Aboubakar, Muleka, Rebic, Chamberlain, Zaynutdinov, Onana, Rosier, Montero ve Hasic'in de bonservis katkısı sağlayarak satmayı hedefliyor.

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Beşiktaş'ta 11 oyuncu ile yollar ayrılacak!
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