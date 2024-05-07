Beşiktaş’ta 11 oyuncu ile yollar ayrılacak!

Bu sezon lige erken havlu atan Beşiktaş'ta hedef Türkiye Kupası şampiyonluğu... Bugün evinde Ankaragücü ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı takım ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı.

Yeni sezon için kadro çalışmasını devam ettiren siyah-beyazlılarda gözden çıkarılacak oyuncular arasında piyasası olan isimler için özel çalışmalar yapılacak. Son dönemde form grafiği yükselen Colley ile Masuaku da cazip teklif gelmesi durumunda gönderilecek.



HEDEF BONSERVİSLE SATMAK



Yönetim, beklentilerin altında kalan Aboubakar, Muleka, Rebic, Chamberlain, Zaynutdinov, Onana, Rosier, Montero ve Hasic'in de bonservis katkısı sağlayarak satmayı hedefliyor.