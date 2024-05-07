Emre Belözoğlu: Takımım oyununun karşılığı olan finale kalamadı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen MKE Ankaragücü, kupaya veda etti. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Üzgün olduklarını aktaran Emre Belözoğlu, "İki ayaklı yarı final maçları sonunda Ankaragücü oyununun karşılığı olan finale kalamadı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Oyun arkadaşlarım gösterdiklerimi yaptıklarında 2-0, 3-0'a gelecek maçı kaybetti. Takımım ve kulübüm adına üzgünüm. Ligde kalarak yakışır bir şekilde sezonu bitirmek istiyoruz. Beşiktaş'ı tebrik ederim. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ederim. Bazen istediğiniz kadar mücadele edin nasipte olmayınca hayat gibi bazen adaleti yok. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"FUTBOL BÖYLE BİR OYUN"

Kendisi için yorucu bir sezon olduğunu anlatan Belözoğlu, "Kolay değil dibi yaşayıp oyunun hakkını almayıp, oyunculara bunu anlatmak yorucu bir sezon oldu. Sezonun en azından mutlu bitmesini diliyorum. Benim için yorucu bir sezon oldu. Oyuncuları sürekli ayağa kaldırmaya çalışmak kolay değil. Oyunun karşılığını skor olarak alamıyorlar. İçeride mutlu bir oyuncu grubunun olduğunu düşünüyorum. Futbol böyle bir oyun. Skor almak, geldiğinde skor almak gerekiyor. Bir hata yaparsın onu değerlendirirler. Oyuncularım gayret ettiler. Finali hak eden taraftık. Bizim bu cümlelerimizden camiamız yorulmuş olabilir. İçimden geldiği şekilde konuşmaya çalışıyorum. 4 puan rahat bir durum değil. Hatay maçına konsantre olacağız. Kolay maçlar beklemiyor. Minimum 42 puan. Kafa kafaya getirecek ama 9 puanın her zerresine talip şekilde maçlara çıkacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"OYUNCUM HATA YAPIYORSA BU BENİM HATAM, EKİBİMİN HATASI"

Beşiktaş'a karşı oyunu hiç merkezden denemediklerini belirten Emre Belözoğlu, şunları kaydetti:

"Ben detaylı analizleri size çok yapmadım. Beşiktaş'a 4 maçta da bekler üzerinden oyun kurduk. Hiçbir zaman merkezden denemedik. Beşiktaş'ın merkezi çok güçlü. Üç tane dinamik oyuncusu var. 4-2-4 baskısını bekler üzerinden savunma arkasına bakarak kenar oyuncusunun savunma arkasına koşularıyla kırmak istiyoruz. Merkeze oynama doğaçlama olabiliyor. Bu sorumluluk da benim sorumluluğum. Merkeze oynamamayı gösteriyorsam oyuncum yine oynuyorsa bu yine benim hatam. Hiçbir zaman bir mağlubiyeti oyuncunun üzerine yüklemem. Hata yapıyorsa bu benim hatam, ekibimin hatası."

"CANLARI SAĞ OLSUN DEMEYECEĞİM"

Beşiktaş taraftarının kendisi ve sarı-lacivertli futbolculardan Atakan Çankaya'ya olan tepkisine dair bir soruya Emre Belözoğlu, şu yanıtı verdi:

"Benim sözlerimin değeri var yok bilmiyorum. Beşiktaş taraftarı evlerine gidince inşallah anneleri sağdır, ellerini öpebilirler. Daha önce de yaptılar. Canları sağ olsun dememi bekliyor, bunu söyleyemem. Bunu söyleyecek kadar derviş değilim. Ben bu ülke için 100'den fazla A Milli Takım forması giydim. Canları sağ olsun demeyeceğim ama benim yerime annelerinin ellerini öpebilirler. Önümüzdeki hafta tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Futbolun içinde doğal şeyler olarak algılamaya gerek yok. Böyle bir şeyle karşılaşmak alıştığım bir durum ancak canları sağ olsun demeyeceğim."