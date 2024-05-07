Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray, Fatih Terim’in prensini istiyor!

Milliyet'in haberine göre Galatasaray'ın Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'un forveti Fotis Ioannidis ile ilgilendiği iddia edildi. Yunan basınından Sdna'da 'Ioannidis, Galatasaray'ın listesinde üst sıralarda' başlığıyla yer alan habere göre sarı-kırmızılılar da, bu sezon yıldızı parlayan ismi yakından takip eden takımlar arasında yer alıyor.

24 yaşındaki futbolcu ile Sporting Lizbon, Lazio, Eintracht Frankfurt ve West Ham United gibi kulüplerin yanına Galatasaray'da eklendi. Yeni sezonda Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin formasının garanti olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın genç oyuncuyu Icardi'nin partneri yapmak istiyor.

Haberde ayrıca Wilfried Zaha ve Carlos Vinicius gibi isimlerin Galatasaray'dan ayrılmasının beklendiği, dolayısıyla sarı-kırmızılıların yeni bir forvet arayışında olacağı vurgulandı. Bu bağlamda, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı ekibinin kadrosundaki ismin gündeme geldiği aktarıldı.

Fotis Ioannidis, bu sezon Panathinaikos formasıyla 23 gol 9 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcu 10 kez Yunanistan Milli Takım formasını sırtına geçirdi ve 2 gol kaydetti.