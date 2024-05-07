Son dakika haberi: Süleyman Hurma’dan Galatasaray maçı açıklaması!

Süper Lig'de pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak Fatih Karagümrük Başkanı, sarı-kırmızılı tartarlar için verilecek bilet sayısını açıkladı.

"KURAL GEREĞİ STADIN YÜZDE 30'UNU GALATASARAY'A AÇTIK"

Süleyman Hurma, daha önce Fenerbahçe taraftarlarına Olimpiyat Stadı'nda %30 kontenjan verdiklerini söyleyen Süleyman Hurma "Kural gereği stadın yüzde 30'unu Galatasaray'a açtık. Bu da 23-24 bin seyirci yapıyor. Bilet fiyatları 930 lira olacak. Trabzonspor da stadı açmamızı istedi. Açtık ama şu ana kadar 3 bin bilet alımı gerçekleşti." açıklamasını yaptı.

"MAÇ SATMAK İLE TEŞVİK PRİMİ ALMAK AYNI ŞEYLERDİR"

Süleyman Hurma ayrıca "Benim gözümde maç satmak ile teşvik primi almak aynı şeylerdir. Bugüne kadar bulunduğum hiç bir kulüpte teşvik primi yaşanmadı." dedi.

"BU BENİM TOTEMİM"

Süleyman Hurma, "Galatasaray maçı öncesi bir prim açıklamadım, açıklamam. Ne zaman yapsam ters tepti. Bu benim totemim. Kazansınlar, hak ettiklerini fazlasıyla veririm." sözleriyle konuşmasını noktaladı.