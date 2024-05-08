Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance’den Süper Lig değerlendirmesi

"TARAFTARIMIZ ÇOK ÖZEL"

Mance, Göztepe taraftarının çok özel bir yerinin olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Stadımıza ne zaman gelsek kendimizi çok özel hissediyoruz. Ben hem kendi ülkem Hırvatistan'dan hem de Avrupa'daki farklı ülkelerden tanıdıklarımı maçlara çağırıyorum. Onlar da gerçekten inanılmaz bir atmosfer olduğunu her zaman söylüyorlar. İngiltere'den gelen konuklarımız 90 dakika boyunca taraftarlarımızın oluşturduğu bu muhteşem atmosferi filme alıyorlar."

"SÜPER LİG'DEN ÇEKİNCEMİZ YOK"

Süper Lig'i yakından takip ettiklerini ve analizler yaptıklarını ifade eden Mance, "Süper Lig'de mücadele edecek, başarılı olacak güçlü bir takım kurmak istiyoruz ve bunu gerçekleştireceğiz. Nasıl, hangi oyun tarzıyla oynamamız gerektiğini biliyoruz ve araştırmalarımızı buna uygun şekilde yapıyoruz. Hocamız da aynı şekilde çalışıyor. Zaten takımımızda belli bir temellerimiz oluşmuş durumda. Biz şimdi bunun üzerine ilerleyerek devam edeceğiz. Süper Lig'de çok fazla mücadeleci takımlar, zengin kulüpler var. Fakat biz hiçbirinden çekinmiyoruz. Kesinlikle çok iyi bir şekilde organize olduğumuzu düşünüyoruz. Çok başarılı olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"TRANSFERLER YAPACAĞIZ"

Mance, Türkiye'de insanların hem pozitif hem de negatif anlamda çok fazla duygularıyla yaşadığını, Göztepe gibi bu duyguların çok yoğun yaşandığı bir kulüpte bunları yönetmekte zaman zaman zorlandıklarını söyledi. Takımdaki isimlerin çoğuyla yola devam etmek istediklerini bildiren Mance, şunları kaydetti:

"Kesinlikle transferler yapacağız ama bizim önceliğimiz kesinlikle güçlü bir takım oluşturmak. Buraya gelip, gerçekten başarılı olmak isteyen ve burada oyun sistemimize uyacak ve aynı zamanda bu özel kulübü temsil etmek için aç oyuncuları buraya getirmeyi hedefliyoruz. Biz adım adım ilerleyeceğiz, belki de yavaş olabilir ama kesinlikle uzun vadeli düşünüyoruz. Belki direkt ilk senede başarılı olacağız. Belki ilk sene bir geçiş süreci gibi olacak. Süper Lig'de temellerimizi oluşturacağız. Göztepe kesinlikle çok başarılı olacak."