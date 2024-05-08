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Giriş Tarihi: 8.5.2024 18:06

PSG'ye kötü haber: Victor Osimhen'in yeni adresi belli oluyor

PSG’ye kötü haber: Victor Osimhen’in yeni adresi belli oluyor

Napoli'nin geçtiğimiz sezon Serie A şampiyonluğundaki en büyük aktör olan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, yeni sezonda başka bir takıma transfer olmaya hazırlanıyor. Osimhen'in görüştüğü yeni takım belli oldu.

Geçtiğimiz sezon Serie A'da Napoli ile şampiyonluk yaşayan ve takımının en golcü ismi olan Victor Osimhen, yeni sezonda başka takıma transfer olmaya hazırlanıyor.

PSG, OSIMHEN'İ İSTİYORDU ANCAK KÖTÜ HABER GELDİ

Kylian Mbappe'nin yeni sezonda takımdan gideceği kesinleşirken, PSG yönetimi Fransız yıldızın yerine Victor Osimhen'i getirmeyi planlıyordu. Fakat İtalyan gazeteci D Marzio'nun haberine göre, Nijeryalı yıldızın Chelsea ile görüşme yaptığı ortaya çıktı.

NAPOLİ'DEN LUKAKU + BONSERVİS TALEBİ

Olası bir transfer için Napoli'nin Chelsea ile görüşmeye başladığı bildirildi. Napoli'nin, Osimhen için yüksek bir bonservis + Romelu Lukaku'yu istediği kaydedildi.

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Nijeryalı oyuncunun sezon sonunda kulüpten ayrılacağını doğrulamıştı.

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PSG'ye kötü haber: Victor Osimhen'in yeni adresi belli oluyor
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