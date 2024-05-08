Son dakika Eyüpspor haberleri: Arda Turan, Simeone’nin oğluna kanca attı!

GİULİANO SİMEONE'NİN PERFORMANSI&NBSP;

Giuliano Simeone bu sezon Deportivo Alaves formasıyla çıktığı 14 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Giuliano Simeone futbola River Plate altyapısında başladı ve 2020 yılında Atletico Madrid U19 takımına transfer oldu. Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki forvet oyuncu Deportivo Alaves dışında Real Zaragoza kulübünde de kiralık olarak forma giydi. (Ajansspor)