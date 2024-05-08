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Giriş Tarihi: 8.5.2024 11:57

Son dakika Eyüpspor haberleri: Arda Turan, Simeone'nin oğluna kanca attı!

Son dakika Eyüpspor haberleri: Arda Turan, Simeone’nin oğluna kanca attı!

Son dakika haberleri: Trendyol 1. Lig'i ilk ikide tamamlamayı garantileyen Eyüpspor'un Süper Lig'e yükselmesi kesinleşmişti. Yaz transfer dönemi çalışmalarına erkenden başlayan eflatun-sarılıların teknik direktörü Arda Turan, Diego Simeone'nin oğlu Giuliano Simeone'ye talip oldu. İşte tüm detaylar...

Tarihinde ilk kez gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan transferde düğmeye bastı.

SİMEONE'NİN OĞLUNU LİSTEYE EKLEDİ

Arda Turan, İspanyol ekibi Atletico Madrid'de birlikte çalıştığı teknik direktör Diego Simeone'nin oğlunu transfer listesine ekledi.

ARDA TURAN'IN TRANSFER LİSTESİNDE

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, sezonu Deportivo Alaves'te kiralık geçiren Atletico Madrid'in 21 yaşındaki santrforu Giuliano Simeone'yi transfer listesine ekledi. Giuliano, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin oğlu.

GİULİANO SİMEONE'NİN PERFORMANSI&NBSP;

Giuliano Simeone bu sezon Deportivo Alaves formasıyla çıktığı 14 maçta 1 kez rakip fileleri havalandırdı. Giuliano Simeone futbola River Plate altyapısında başladı ve 2020 yılında Atletico Madrid U19 takımına transfer oldu. Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki forvet oyuncu Deportivo Alaves dışında Real Zaragoza kulübünde de kiralık olarak forma giydi. (Ajansspor)

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Son dakika Eyüpspor haberleri: Arda Turan, Simeone'nin oğluna kanca attı!
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