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Giriş Tarihi: 8.5.2024 10:50

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler yarın belli olacak

AA
UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler yarın belli olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler, yarın oynanacak rövanş maçlarının ardından belli olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı finalinde Atalanta-Olimpik Marsilya ve Bayer Leverkusen-Roma maçları oynanacak.

İlk maçı 2-0 kazanan Almanya ekibi Bayer Leverkusen, İtalya'nın Roma takımını Leverkusen kentindeki BayArena'da oynanacak rövanşta ağırlayacak.

İtalya temsilcisi Atalanta ise Fransa ekibi Olimpik Marsilya'yı 1-1 beraberlikle biten ilk maçın rövanşında Bergamo şehrindeki Gewiss Stadı'nda konuk edecek.

İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak. Bayer Leverkusen-Roma maçı TV8,5'tan, Atalanta-Olimpik Marsilya mücadelesi ise EXXEN'den naklen yayımlanacak.

UEFA Avrupa Ligi final maçı, 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılacak.

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UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler yarın belli olacak
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