Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı sonrası olay yorum! “Visca, Trabzon’un her şeyi”

Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fatih Karagümrük, sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 3-2 kazanan bordo-mavili ekip, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Trabzonspor, kupa finalinde Beşiktaş ile karşılaşacak.
SABAH Spor yazarları İskender Günen ve Ulaş Özdemir, mücadeleyi değerlendirdi. İşte o yorumlar…
İSKENDER GÜNEN: "VISCA, TRABZON'UN HER ŞEYİ"
3-2'nin rövanşı. Oyun başlangıcında gördük ki Karagümrük, oyunu kendi alanında kabul etti. Kenarları ve merkezi kapattı ve hızlı hücum girişimlerinde bulunan yapıdaydı. İlk yarı 2 kez de gole yaklaştığı pozisyon buldu. Trabzonspor, ilk devrede bir türlü oyunda üstünlüğü ele alamazken hücum girişimlerinde de etkisizdi. İkinci yarı ise tempoyu artırdılar ve Edin Visca-Thomas Meunier birlikteliği öne çıktı. Trabzonspor'un bütün atak girişimlerinin odak noktası sağ kenardı. Atılan ilk gol de Meunier'nin mükemmel pasıyla Onuachu'dan geldi. 1-0'dan sonra oyunu istediği gibi yönlendirdiler. Coşkulu, arzulu bir Trabzonspor vardı sahada.
Bardhi'nin pasında Fountas skoru artırırken ardından penaltı ve Umut Bozok'un dublesi geldi. Abdullah Avcı'nın oyun kurgusunda savunmanın ortasında forma giyen oyuncuların büyük rolü var. Trabzonspor, defanstan çıkarken Berat iki savunmacı arasına giriyor. Mendy ya da Denswil oyun kurucu olarak öne çıkıyor. Bu da hücumda daha etkili ataklar üretmenizi sağlıyor. Dün bir kez daha gördük ki Visca bu takımın her şeyi, gerçek bir profesyonel. Gerek savunmada gerekse hücumda takıma çok büyük katkılar veriyor. Meunier ile birlikteliği hücumda çok etkili atakların ortaya çıkmasını sağlıyor. Trabzonspor adına Onuachu'nun tam da form tutmuşken sakatlanması büyük bir talihsizlikti. Çünkü final maçında ona bu takımın büyük gereksinimi var.
ULAŞ ÖZDEMİR: "FİNALLERİN TAKIMI TRABZONSPOR"
Finallerin takımı Ziraat Türkiye Kupası'nda çok önemli bir maça çıktı Trabzonspor. Papara Park'taki karşılaşmayı anımsayınca, bu maçın kolay olmayacağı düşünülebilirdi. Nitekim Trabzonspor maçın ilk yarısını rölantide oynadı. Bunu normal karşılıyorum çünkü şunu kabul etmek lazım; Trabzonspor'un yedek kulübesinden oyunu değiştirme hamlesi yapma şansı yoktu. Maçın uzama ihtimaline de karşılık mevcut fiziksel gücünü ekonomik kullanmak zorundaydı. İlk yarıdaki bu tutumun nedeninin o gücü saklamak olduğunu düşünüyorum. Zira Trabzonspor ikinci yarıya inanılmaz bir baskı ile başladı. Karagümrük'ün o savunmasını delmek için çok sık çapraz top denedi. Bunun da meyvelerini aldı.
Beklentilerin altında kalınan bu sezonda Trabzonspor işi, Türkiye Kupası finaline kadar getirdi. En önemli nokta tabii ki Onuachu'nun sakatlık durumu. Oyundan çıkarken surat ifadesi iyi değildi. Trabzonspor'un en çok bağımlı olduğu oyuncu tartışmasız Paul Onuachu. Onun durumu Trabzonspor'un Türkiye Kupası ve ligdeki 3'üncülük yarışına direkt etki edecek. Onuachu'lu ve Onuachu'suz Trabzonspor gece ile gündüz kadar farklı. Teknik direktör Abdullah Avcı'ya ayrı bir parantez açmak lazım. Kendisi 'finallerin adamı.' Bu tip karşılaşmalara satranç ustası gibi çalışıyor. İlk yarı ve ikinci yarı tam da bu dediğimizi doğruluyor. Türkiye Kupası'nda güzel bir final bizi bekliyor.