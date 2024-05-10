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Giriş Tarihi: 11.5.2024 01:14

Bayern Münih'te Hansi Flick sesleri!

Bayern Münih’te Hansi Flick sesleri!

Bu sezon ligde şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptıran ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Real Madrid'e elenen Bayern Münih, yeni sezonda takımın başına getireceği hocasını buldu.

Bu sezon ligde şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptıran ve Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen Bayern Münih'te Tuchel'in yerine gelecek hoca belli oldu.

HANSI FLICK YENİDEN BAYERN'E GELİYOR

Alman teknik direktör Thomas Tuchel ile istediği başarılara ulaşamayan ve sezon sonunda yollarını ayıracak Bayern Münih, eski teknik direktörü Hansi Flick'i takımın başına getirmeye karar verdi.

Florian Plettenberg'in haberine göre, Bayern yönetimi 2021 yazında yollarını ayırdığı 59 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirmek için son düzlüğe girdi. Ayrıca haberde, Bayern Münih'in efsane golcüsü Miroslav Klose'nin, Flick'in yardımcısı olarak geleceği gündeme geldi.

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Bayern Münih'te Hansi Flick sesleri!
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