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Giriş Tarihi: 11.5.2024 00:29

Beşiktaş'tan bomba hamle: Memphis Depay gündeme geldi...

Beşiktaş’tan bomba hamle: Memphis Depay gündeme geldi...

Bu sezon ligde zirveden bir hayli uzak kalan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'na finale yükseldi ve gözünü kupaya dikti. Yeni sezon için de transfer girişimlerine başlayan siyah-beyazlı yönetim, Hollandalı oyuncu Memphis Depay için harekete geçti.

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Yıldız transferi için kolları sıvayan Başkan Hasan Arat, Hollandalı yıldız Memphis Depay'ı gözüne kestirdi.

Sports Digitale'in haberine göre; siyah beyazlı takım, Atletico Madrid'de forma giyen Memphis Depay ile ilgileniyor. Sezon sonu Atletico Madrid'den ayrılacağı iddia edilen 30 yaşındaki Depay, Beşiktaş'ın yıldız transferler listesinde bulunuyor.

RESMİ ADIMLAR ATILACAK

Siyah beyazlı yönetim, kısa süre içinde yıldız futbolcu için resmi adımları atacak.

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Beşiktaş'tan bomba hamle: Memphis Depay gündeme geldi...
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