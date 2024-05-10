Beşiktaş’tan bomba hamle: Memphis Depay gündeme geldi...

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Yıldız transferi için kolları sıvayan Başkan Hasan Arat, Hollandalı yıldız Memphis Depay'ı gözüne kestirdi.

Sports Digitale'in haberine göre; siyah beyazlı takım, Atletico Madrid'de forma giyen Memphis Depay ile ilgileniyor. Sezon sonu Atletico Madrid'den ayrılacağı iddia edilen 30 yaşındaki Depay, Beşiktaş'ın yıldız transferler listesinde bulunuyor.



RESMİ ADIMLAR ATILACAK



Siyah beyazlı yönetim, kısa süre içinde yıldız futbolcu için resmi adımları atacak.