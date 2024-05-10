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Giriş Tarihi: 11.5.2024 01:33

Como 21 yıl sonra Serie A'ya yükseldi!

Como 21 yıl sonra Serie A’ya yükseldi!

Serie B'de son hafta maçında Como evinde Cosenza'yı konuk etti. Teknik direktör Osian Roberts'ın yardımcılığını yapan Cesc Fabregas ve hissedarları arasında Thierry Henry'nin de olduğu Como rakibiyle 1-1 kaldı ve 21 yıl aradan sonra Serie A'ya yükselmeyi başardı.

Serie B'de son hafta maçları büyük heyecan sebep oldu. Serie A'ya yükselme mücadelesi veren Como, evinde Cosenza'yı konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan ev sahibi, yıldız oyuncusu Simone Verdi'nin 74. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmada 1-1 berabere ayrıldı.

Serie A'ya yükselme mücadelesi ver bir diğer takım olan Venezia'nın Spezia'ya mağlup olması, Como'nun 73 puanla Serie A'ya yükselmesine neden oldu.

21 YIL SONRA SERIE A'DA

Teknik direktör Osian Roberts'ın yardımcılığını yapan Cesc Fabregas ve hissedarları arasında Thierry Henry'nin de olduğu Como, 21 yıl aradan sonra Serie A'ya yükselmeyi başardı.

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Como 21 yıl sonra Serie A'ya yükseldi!
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