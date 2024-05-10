Galatasaray indirim bekliyor, Dries Mertens aynı maaşı istiyor!

37 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okuyan bir performans sergileyen Mertens'in kontratı 30 Haziran 2024'te sona eriyor. Galatasaray yönetimi oyuncunun 1 yıl daha kalması için temaslarını sürdürürken tecrübeli futbolcu da devam etmeye sıcak baktığını hemen hemen her fırsatta dile getiriyor.

Ancak taraflar arasındaki tek sıkıntı yıllık ücret. Mertens geçen sezon olduğu gibi bu yıl da 2.9 milyon Euro garanti ücret alıyor. Mertens maaşının aynı seviyede kalmasını talep ederken Galatasaray cephesi ise indirim bekliyor. Beklentiler farklı olsa da görüşmelerde olumsuz bir durum yaşanmazken tarafların kısa sürede orta yolu bulması bekleniyor. (Hürriyet)