Girona, Alaves karşısında son dakikada yıkıldı!

GİRONA SON DAKİKADA YIKILDI

İkinci yarı ortada geçen karşılaşmanın 90+9. dakikasında Alaves, Jon Guridi ile maçnı skorunu belirledi ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Girona, maç fazlasıyla Barcelona ile arasındaki puan farkını 2'ye çıkardı.

PUAN DURUMU

1- Real Madrid 87 Puan

2- Girona 75 Puan

3- Barcelona 73 Puan