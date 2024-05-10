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Giriş Tarihi: 11.5.2024 01:08

Girona, Alaves karşısında son dakikada yıkıldı!

Girona, Alaves karşısında son dakikada yıkıldı!

İspanya La Liga'da ikincilik mücadelesi veren sezonun sürpriz takımı Girona, deplasmanda Alaves'e konuk oldu. Gol düellosuna sahne karşılaşma 2-2 sona erdi.

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Girona deplasmanda Alaves'e konuk oldu. İkincilik mücadelesi veren sezonun flaş takımı Girona, ilk yarıyı Eric Garcia ve Yangel Herrira'nın golleriyle 1-2 önde tamamladı.

GİRONA SON DAKİKADA YIKILDI

İkinci yarı ortada geçen karşılaşmanın 90+9. dakikasında Alaves, Jon Guridi ile maçnı skorunu belirledi ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Girona, maç fazlasıyla Barcelona ile arasındaki puan farkını 2'ye çıkardı.

PUAN DURUMU

1- Real Madrid 87 Puan

2- Girona 75 Puan

3- Barcelona 73 Puan

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Girona, Alaves karşısında son dakikada yıkıldı!
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SON DAKİKA