Girona, Alaves karşısında son dakikada yıkıldı!

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Girona deplasmanda Alaves'e konuk oldu. İkincilik mücadelesi veren sezonun flaş takımı Girona, ilk yarıyı Eric Garcia ve Yangel Herrira'nın golleriyle 1-2 önde tamamladı.
GİRONA SON DAKİKADA YIKILDI
İkinci yarı ortada geçen karşılaşmanın 90+9. dakikasında Alaves, Jon Guridi ile maçnı skorunu belirledi ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Girona, maç fazlasıyla Barcelona ile arasındaki puan farkını 2'ye çıkardı.
PUAN DURUMU
1- Real Madrid 87 Puan
2- Girona 75 Puan
3- Barcelona 73 Puan