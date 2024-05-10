Rasmus Ankersen: "Süper Lig çalışmalarını şubat ayında başlattık"

"SEPİL OLMASA GELEMEZDİK"

Eski Başkan Mehmet Sepil'in çok önemli bir futbol insanı olduğunu vurgulayan Ankersen, "Mehmet Sepil tebrik edilmeyi ve takdiri hak ediyor. Göztepe'de çok önemli temeller oluşturuldu. Bugünkü başarı Sepil olmasaydı yakalanamazdı. O olmasa yatırım yapmayı göze almazdık. Onunla geçirdiğimiz zamanla çok önemli bilgiler edindim. Onunla hareket ettiğimiz, Mehmet Sepil'in partneri olduğumuz için çok mutluyuz. Kendisinin çok bilgisi var, çok iyi çevresi var. Sepil bizim için çok güvenilir bir ortak. Fazlasıyla takdiri hak ediyor. Türkiye'ye ilk yabancı yatırımcıyı getiren ilk kişi. Onu çok seviyoruz. Onunla uzun süre devam ederiz ve kulübü istediğimiz seviyeye getiririz" açıklamasında bulundu.

"OYUNCULARINIZ VE TAKIMINIZ SİZİN ÜRÜNÜNÜZ"

Başarılı bir futbol takımı yönetmek için çok birleşenin olduğunu söyleyen Rasmus Ankersen sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle futbolda nasıl oynamak istiyoruz bunu iyi bilmek lazım. Oyuncularınız ve takımınız sizin ürününüz. Buna uygun olarak doğru transferler yapmak zorundasınız. Bu da futbol kültürünüzü, yapılanmanızı oluşturacak. Oyuncu iyi olabilir ama doğru oyuncuyu bulmak gerekli, bu teknik direktör için de gerekli. Biz hoca değişikliğine gittik. Biraz daha fazlasına ihtiyacımız vardı. Eski teknik direktörümüz Radomir Kokovic de burada istikrarlı işler gerçekleştirdi. Başarılı olmak adın birçok birleşen var. Doğru oyuncuyu ve doğru hocayı buluşturmak bunların başında. Teknik futbol oynamak istiyorsanız teknik oyuncuları seçeceksiniz, fizik olarak iyi olacaksanız fiziği güçlü oyuncuları getireceksiniz. Bunu mimarlık gibi düşünüyoruz."

"BÜYÜK İSİMLER GÖRECEĞİMİZİ SANMAM"

Futbolcu yetiştirmenin en büyük amaçları olduğunu vurgulayan Başkan Ankersen, "Göztepe'de bu konuda başarılı olduk. En büyük hırslarımızdan biri en iyi Türk futbolcuları yetiştirmekti, bunda başarılı olduk. Önümüzde Taha örneği, Ümit örneği var. Yurt dışından getirdiğimiz Antony Dennis de iyi bir örnek. Yetenek geliştirme adına Afrika'dan önemli oyuncular bulmaya çalışıyoruz. Bu stratejiye devam edeceğiz. Göztepe için aç, potansiyeli yüksek gençleri getirmek için çalışıyoruz. Onlara Süper Lig'de şans vermek için her şeyi yapacağız. Çok büyük isimler göreceğimizi düşünmüyorum. Bizim çalışma prensibimiz bu değil. Geçmişinde oyuncu çok iyi şeyler yapmış olabilir ama bu gelecekte başarılı olacağı anlamına gelmez. Biz potansiyele odaklanıyoruz. Biz oyuna uygun oyuncalara odaklanıyoruz. Bizim şiddetli, agresif oyun anlaşımız var. Futbolcu seçerken bu oyun tarzını sahaya yansıtacak oyunculara odaklanacağız" dedi.