SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Krunic’e Torino talip oldu

Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında Serie A devi Milan'dan Rade Krunic'i satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör İsmail Kartal'ın sezon başında da istediği 30 yaşındaki futbolcu, performansıyla beklentileri karşılayamadı.



Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performansla taraftarların tepkisini çeken Rade Krunic için İtalyan medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberde, Torino'nun, Bosna Hersekli orta sahayı gelecek sezon kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Rade Krunic bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta süre aldı. Boşnak futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi. Krunic'in güncel piyasa değeriyse 7.5 milyon Euro. (Takvim)

