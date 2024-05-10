Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan Jhon Arias hamlesi!

Trendyol Süper Lig'de bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvede bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğu için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandırdı.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hamlelerini gerçekleştirecek olan Cimbom'da önceliklerden biri kanat transferi. Tuttomercato'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekip, Brezilya'nın Fluminense takımında forma giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Jhon Arias'ı kadrosuna katmak istiyor.

YETENEKLİ VE SÜRATLİ

Haberde Galatasaray dışında Sevilla ve Zenit'in de yıldız futbolcunun peşinde olduğu belirtildi. Cimbom'un Kolombiya Milli Takımı'nda da forma giyen Arias'ı kaptırmamak için elini çabuk tutma kararı aldığı kaydedildi.

Arias üstün top tekniği ve süratiyle ön plana çıkıyor. Arias'ın Brezilya ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Jhon Arias bu sezon Fluminense formasıyla 21 maça çıktı. Kolombiyalı futbolcu, 6 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. (Fotomaç)