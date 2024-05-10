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Giriş Tarihi: 10.5.2024 11:49

Son dakika haberi: Emmanuel Macron'dan Kylian Mbappe baskısı!

Son dakika haberi: Emmanuel Macron’dan Kylian Mbappe baskısı!

Son dakika haberi: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, PSG'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Kylian Mbappe'nin yeni kulübüne yıldız ismi Paris Olimpiyatları'na çağırmak için baskı yapacağını dile getirdi. İşte tüm detaylar...

PSG'nin yıldız ismi Kylian Mbappe'nin sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor. Bu doğrultuda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bir açıklama geldi.

Macron yaptığı açıklamada, Mbappe'nin hangi takıma giderse gitsin o takıma Mbappe'yi 2024 Paris Olimpiyatları'na çağırmak için baskı yapacağını ve bu olimpiyatların çok önemli olduğunu söyledi.

VEDA TÖRENİ HAZIRLIĞI

Öte yandan Le Parisien'de yer alan habere göre, PSG'nin, Mbappe için pazar günü oynanacak Toulouse karşılaşmasında veda töreni hazırlayabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

PSG'de bu sezon 46 maçta oynayan Mbappe, 43 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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Son dakika haberi: Emmanuel Macron'dan Kylian Mbappe baskısı!
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