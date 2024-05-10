SON DAKİKA HABERİ: Marco Reus’tan Beşiktaş ve Trabzon’a kötü haber

Marco Reus, yeni sezon için teklifleri değerlendiriyor. Dortmund'a veda etmeye hazırlanan tecrübeli oyuncuya Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Trabzonspor ilgileniyor. Yeni adresi merak konusu olan 34 yaşındaki oyuncunun son durumu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız ismin MLS takımlarından St. Louis City ile transfer görüşmeleri yaptığı belirtildi. Athletic'in haberine göre; Reus ve St. Louis City arasındaki transfer görüşmelerinin henüz ilk aşamada olduğu ifade edildi. Reus'a Türkiye ve Suudi Arabistan'da da ilgi olduğu kaydedildi.

Haberde, takımda daha önce Bundesliga'da oynamış 3 futbolcunun yer aldığı ve bu isimlerden birinin Reus'un eski takım arkadaşı Roman Burki olduğu aktarıldı. Marco Reus, Borussia Dortmund'a 2012'de Borussia Mönchengladbach'tan imza attı. 2012'den bu yana Borussia Dortmund forması giyen Reus, Alman ekibinde Almanya Kupası (2) ve Almanya Süper Kupası (3) kazandı. Reus, Bundesliga'da 3 kez sezonun en iyi oyuncusu seçildi. Borussia Dortmund formasıyla 426 maça çıkan tecrübeli oyuncu 169 gol ve 130 asist kaydetti.