Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Brezilya'nın Copa America kadrosu belli oldu
Giriş Tarihi: 11.5.2024 12:09

Brezilya'nın Copa America kadrosu belli oldu

Brezilya’nın Copa America kadrosu belli oldu

Brezilya Milli Takımı,Copa America'da mücadele edecek 23 kişilik kadroyu açıkladı. İşte kadroda yer alan o isimler...

ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 2024 Copa America öncesinde Brezilya'nın kadrosu belli oldu.

Brezilya Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada turnuvada mücadele edecek 23 kişilik kadro paylaşıldı.

Kadroya Bremer, Casemiro, Gabriel Jesus, Richarlison ve Matheus Cunha dahil edilmedi.

Brezilya, D Grubu'nda Kolombiya, Paraguay ve Kosta Rika ile karşı karşıya gelecek.

Brezilya'nın Copa America kadorsu şöyle:

Kaleciler: Bento, Ederson, Alisson

Bekler: Danilo, Yan Couto, Guilherme Arana, Wendell

Stoperler: Beraldo, Eder Militao, Gabriel Magalhaes, Marquinhos

Orta Saha: Andreas Pereira, Joao Gomes, Bruno Guimaraes, Douglas Luiz, Lucas Paqueta

Forvet: Endrick, Evanilson, Rodrygo, Gabriel Martinelli, Raphinha, Savinho, Vinicius Junior

ARKADAŞINA GÖNDER
Brezilya'nın Copa America kadrosu belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA