SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Emirhan İlkhan, Kartal’a geri dönüyor

4.9 MİLYON EURO KAZANDIRDI

Beşiktaş formasıyla gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Emirhan İlkhan, Avrupa'da bir çok kulübün transfer listesine girdi. Kendisine gelen bir çok teklifi değerlendiren genç yıldız adayı, 2022 yazında İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun yolunu tuttu. İtalyan ekip Torino genç yeteneğin transferi için Beşiktaş'a 4.9 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Torino'ya transfer olduğu ilk sezonda Serie A'da sadece dört maça çıkan Emirhan İlkan bu maçların sadece birinde ilk 11 başladı. Aynı sezon içerisinde başka bir Serie A ekibi olan Sampdoria'ya kiralanan futbolcu Sampdoria formasıyla yalnızca sekiz maça çıktı. Sezon başında Başakşehir'e kiralanan orta saha oyuncusu Mavi-Turunculu formayla çıktığı 32 maçta iki gol ve iki asist katkısı verdi.

