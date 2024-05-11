SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Emirhan İlkhan, Kartal’a geri dönüyor

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da aradığını bulamayan Beşiktaş'ta dikkatler Trabzonspor ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinde de olsa diğer bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahada 8 numara pozisyonu için yerli bir isim düşünen Siyah-Beyazlı ekipte Beşiktaş altyapısından çıkan Emirhan İlkhan gündeme geldi. Beşiktaş, genç oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Bu sezon kiralık olarak Başakşehir forması giyen genç yıldız adayının bonservisi İtalya'nın Torino ekibinde bulunuyor. Sezon sonu Torino ile masaya oturacak olan Siyah-Beyazlı kurmaylar fiyat konusunda uygun şartların oluşması halinde 2004 doğumlu Emirhan İlkhan'ın transferine sıcak bakıyor.
OLAYLI ŞEKİLDE AYRILMIŞTI
2022 yazında Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan ayrılık sürecinde Beşiktaş cephesiyle anlaşmazlık yaşadı. Genç oyuncunun en az bir sezon daha Beşiktaş formasını giymesini isteyen taraftarlar Emirhan İlkhan'ın Avrupa'ya gitmek için acele ettiğini düşündü. Yıldız adayı yaşananlara dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Beşiktaş altyapısından çıkan Emirhan İlkhan, Beşiktaş formasıyla ilk profesyonel maçına 16 yaşında Katar'ın başkenti Doha'da oynanan Süper kupa karşılaşmasına çıktı, Antalyaspor'a karşı oynanan mücadelede Emirhan İlkhan 80. dakikada Kenan Karaman yerine oyuna dahil oldu. Kara kartallar penaltılara giden maçta rakibinden daha başarılı bir performans gösterdi ve Süper Kupa'nın sahibi oldu. 19 yaşındaki genç futbolcu profesyonel kariyerinin ilk kupasını burada kazanmış oldu.
4.9 MİLYON EURO KAZANDIRDI
Beşiktaş formasıyla gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Emirhan İlkhan, Avrupa'da bir çok kulübün transfer listesine girdi. Kendisine gelen bir çok teklifi değerlendiren genç yıldız adayı, 2022 yazında İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun yolunu tuttu. İtalyan ekip Torino genç yeteneğin transferi için Beşiktaş'a 4.9 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Torino'ya transfer olduğu ilk sezonda Serie A'da sadece dört maça çıkan Emirhan İlkan bu maçların sadece birinde ilk 11 başladı. Aynı sezon içerisinde başka bir Serie A ekibi olan Sampdoria'ya kiralanan futbolcu Sampdoria formasıyla yalnızca sekiz maça çıktı. Sezon başında Başakşehir'e kiralanan orta saha oyuncusu Mavi-Turunculu formayla çıktığı 32 maçta iki gol ve iki asist katkısı verdi.