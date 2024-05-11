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Giriş Tarihi: 11.5.2024 10:06 Son Güncelleme: 11.5.2024 10:07

Son dakika Fenerbahçe haberi: Son 6 sezonda İsmail Kartal fırtınası! Rekor tecrübeli isme ait...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Son 6 sezonda İsmail Kartal fırtınası! Rekor tecrübeli isme ait...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Son yıllarda çok kez teknik direktörlük değişikliğine giden Fenerbahçe'de en başarılı isim İsmail Kartal oldu. İşte tüm detaylar...

3 Haziran 2018'de Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Ali Koç'un 6 sezonluk görevi boyunca teknik direktörün biri geldi biri gitti. Adeta değirmen halini alan hoca koltuğunda tam 9 teknik direktör oturdu. 5 yerli ve 4 yabancıyla çalışılırken, 8 isim bir sonraki sezon düşünülmedi.

Sadece 2018'in devre arasında gelen ve 446 gün görevde kalan Ersun Yanal, Mart 2020'ye kadar takımın başındaydı. 5 hocaya daha sezon bitimi beklenmeden 'güle güle' denildi. Bu isimler arasında en başarılısı 2.36 puan ortalaması tutturan İsmail Kartal oldu.

İşte sırasıyla o liste...

İsmail Kartal - 2.36 puan ortalaması

Jorge Jesus - 2.21 puan ortalaması

İsmail Kartal - 1.95 puan ortalaması

Vitor Pereira - 1.60 puan ortalaması

Emre Belözoğlu - 2.30 puan ortalaması

Erol Bulut - 2.00 puan ortalaması

Ersun Yanal - 1.74 puan ortalaması

Erwin Koeman - 1.33 puan ortalaması

Phillip Cocu - 0.93 puan ortalaması

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Son 6 sezonda İsmail Kartal fırtınası! Rekor tecrübeli isme ait...
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