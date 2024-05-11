Son dakika Fenerbahçe haberi: Son 6 sezonda İsmail Kartal fırtınası! Rekor tecrübeli isme ait...

3 Haziran 2018'de Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Ali Koç'un 6 sezonluk görevi boyunca teknik direktörün biri geldi biri gitti. Adeta değirmen halini alan hoca koltuğunda tam 9 teknik direktör oturdu. 5 yerli ve 4 yabancıyla çalışılırken, 8 isim bir sonraki sezon düşünülmedi.
Sadece 2018'in devre arasında gelen ve 446 gün görevde kalan Ersun Yanal, Mart 2020'ye kadar takımın başındaydı. 5 hocaya daha sezon bitimi beklenmeden 'güle güle' denildi. Bu isimler arasında en başarılısı 2.36 puan ortalaması tutturan İsmail Kartal oldu.
İşte sırasıyla o liste...
İsmail Kartal - 2.36 puan ortalaması
Jorge Jesus - 2.21 puan ortalaması
İsmail Kartal - 1.95 puan ortalaması
Vitor Pereira - 1.60 puan ortalaması
Emre Belözoğlu - 2.30 puan ortalaması
Erol Bulut - 2.00 puan ortalaması
Ersun Yanal - 1.74 puan ortalaması
Erwin Koeman - 1.33 puan ortalaması
Phillip Cocu - 0.93 puan ortalaması