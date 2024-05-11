Son dakika Fenerbahçe haberi: Son 6 sezonda İsmail Kartal fırtınası! Rekor tecrübeli isme ait...

Sadece 2018'in devre arasında gelen ve 446 gün görevde kalan Ersun Yanal, Mart 2020'ye kadar takımın başındaydı. 5 hocaya daha sezon bitimi beklenmeden 'güle güle' denildi. Bu isimler arasında en başarılısı 2.36 puan ortalaması tutturan İsmail Kartal oldu.

İşte sırasıyla o liste...