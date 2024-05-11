Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo, Avrupa’ya geri dönüyor!

Cristiano Ronaldo, 2022-23 sezonunun devre arasında Manchester United'tan ayrılarak, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımının yolunu tutmuştu. Portekizli yıldızın bu kararı futbol kamuyou tarafından şaşkınlıkla karşılansa da bu transfer, yaz döneminde ortaya çıkacak bir domino etkisini tetikledi.

Suudi Arabistan ekibiyle 2025 yılına dek sürecek bir kontrat konusunda anlaşan Ronaldo, senelik 75 milyon dolar kazandığı astronomik sözleşmeye imza atmıştı.

YILDIZLAR ARABİSTAN'A AKIN ETTİ

Cristiano Ronaldo'nun astronomik fiyatlı sözleşmesi, takip eden yaz transfer döneminde Avrupa'nın birçok yıldızının Suudi Arabistan'a transferinin önünü açtı. Ronaldo'yu takiben; Karim Benzema, Roberto Firmino, N'Golo Kante ve Neymar gibi yıldızlar, dev ücretli sözleşmelerle bir bir Suudi Arabistan ekiplerinin yolunu tuttu.

Öte yandan, kariyerinin sonlarına yaklaşan Cristiano Ronaldo'nun tekrardan Avrupa'ya dönerek, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda rekabetçi bir yarış içerisinde bulunmak istediği kaydedildi. (Ajansspor)