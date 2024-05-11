SON DAKİKA HABERİ: İstanbulsporlu Okan Erdoğan’a Alaves kancası

Trendyol Süper Lig'den küme düşmesiyi garantileyen İstanbulspor'un savunma oyuncusu Okan Erdoğan'a La Liga ekibi Alaves talip oldu. Okan Erdoğan bu sezon İstanbulspor'da 28 Lig maçında görev aldı. Genç savunmacu bu maçlarda gol atma başarısı elde ederken 1 asist yapma başarısı elde etti.

Okan Erdoğan, 29 Eylül 1998 yılında Almanya'nın Bremen kentinde dünyaya geldi. İstanbulspor takımında savunma pozisyonunda görev yapıyor. Profesyonel kariyerine 2017 yılında VfB Oldenburg kulübünde başladı. Preuben Münster, Blumenthaler SV, VfB Oldenburg ve İstanbulspor gibi takımlarda forma giyiyor. (Ajansspor)