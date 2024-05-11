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Giriş Tarihi: 11.5.2024 13:22

SON DAKİKA HABERİ: İstanbulsporlu Okan Erdoğan'a Alaves kancası

SON DAKİKA HABERİ: İstanbulsporlu Okan Erdoğan’a Alaves kancası

LaLiga ekibi Deportivo Alaves, Süper Lig ekibi İstanbulspor forması giyen savunma oyuncusu Okan Erdoğan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'den küme düşmesiyi garantileyen İstanbulspor'un savunma oyuncusu Okan Erdoğan'a La Liga ekibi Alaves talip oldu. Okan Erdoğan bu sezon İstanbulspor'da 28 Lig maçında görev aldı. Genç savunmacu bu maçlarda gol atma başarısı elde ederken 1 asist yapma başarısı elde etti.

Okan Erdoğan, 29 Eylül 1998 yılında Almanya'nın Bremen kentinde dünyaya geldi. İstanbulspor takımında savunma pozisyonunda görev yapıyor. Profesyonel kariyerine 2017 yılında VfB Oldenburg kulübünde başladı. Preuben Münster, Blumenthaler SV, VfB Oldenburg ve İstanbulspor gibi takımlarda forma giyiyor. (Ajansspor)

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SON DAKİKA HABERİ: İstanbulsporlu Okan Erdoğan'a Alaves kancası
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