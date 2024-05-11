Son dakika haberi: Panathinaikos’ta Fatih Terim yerine Erol Bulut!

Panathinaikos'ta Ivan Jovanovic'in yerine göreve getirilen Fatih Terim, Yunanistan'da Yeşiller'in özlemini duyduğu şampiyonluktan uzak kaldı. Önce AEK sonra Aris'e kaybederek şampiyonluk umutlarını yitiren Panathinaikos'ta Fatih Terim eleştirilerin odak noktasında yer aldı.

Özellikle Aris yenilgisinin ardından Yunan medyası Fatih Terim ile yola devam edilmeyeceğini ve Panathinaikos'ta yeni teknik direktör arayışlarının başladığını iddia etmişti.

"KUPADAN SONRA AYRILIYOR"

Yunanistan'dan Fatih Terim hakkında çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Livesport'un haberine göre Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nı kazansa bile Fatih Terim ile yollarını ayıracak. Habere göe kupa finalinin ardından Yeşiller, Terim ile ayrılığı resmen açıklayabilir.

Fatih Terim'in gelecek sezon takımın başında kalma ihtimalinin olmadığı belirtilen haberde Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos'un talimatıyla teknik heyet sorumlusu Giannis Papadimitriou yeni teknik direktör arayışlarını hızlandırdı.

EROL BULUT İDDİALARI

Panathinaikos'ta Fatih Terim'in yerine göreve getirilecek isim merak edilirken Yunan basını Cardiff City ile Championship'te başarılı bir sezonu geride bırakan Erol Bulut'un adaylardan biri olduğunu öne sürdü. Futbolculuk kariyerinde Olympiacos'ta forma giyen ve Yunanistan'ın futbol iklimine uzak olmayan Erol Bulut'un adaylar arasında yer aldığı belirtildi.