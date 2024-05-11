SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da sıra geldi Onuachu’ya

TRABZONSPOR YENİDEN KİRALAMANIN PEŞİNDE

Yönetim cephesi ise başarılı futbolcuyu uygun maliyetle bir kez daha kiralamayı düşünüyor. Ancak İngiliz ekibinin planı, Onuachu'yu bonservisiyle vermek. Pazarlıkların sıkı bir şekilde devam ettiği öğrenildi. Belindeki ağrı nedeniyle yapılan kontrolünde ciddi bir duruma rastlanmayan Trabzonspor'un yıldızı, artık takımı daha fazla yalnız bırakmak istemiyor. Bu nedenle tecrübeli golcünün hedefi, yarın oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında sahada olmak.

22 MAÇTA 13 GOL-4 ASİST

Geçen yaz başında kiralık olarak Trabzonspor'a transfer olan Paul Onuachu, bordo-mavili formayla 22 maça çıktı. 13 gol, 4 asistlik performans sergileyen Nijeryalı yıldız, Afrika Kupası sonrası 28 Şubat'ta oynanan Başakşehir karşılaşmasında sakatlanmış ve 5 maç kaçırmıştı.