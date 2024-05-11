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Giriş Tarihi: 11.5.2024 11:56 Son Güncelleme: 11.5.2024 18:01

Trendyol 1. Lig'de büyük heyecan! İşte play-off sıralaması ve küme düşen takım...

Trendyol 1. Lig’de büyük heyecan! İşte play-off sıralaması ve küme düşen takım...

Trendyol 1. Lig'de son hafta heyecanı yaşanıyor... Ligde 7 karşılaşma aynı saatte başladı. 7 müsabakanın ardından direkt olarak play-off finaline yükselecek ekibin yanı sıra play-off'a kalacak son takım ve lige veda edecek son ekip de belli oldu. İşte tüm detaylar...

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor ve Göztepe'nin doğrudan Süper Lig vizesi aldığı ligde play-off oynamayı garantileyen 57 puanlı 3. sıradaki Sakaryaspor, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek ligi 3. sırada bitirdi.

Sıralamada 3. sırada yer alan Sakaryaspor, doğrudan adını play-off finaline yazdırdı.

Ligde son haftaya 50'şer puanla giren Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği veya Boluspor'dan ise Boluspor, rakibini yenerek play-off'a kalma hakkı kazandı.

İŞTE PLAY-OFF SIRALAMASI

Sakaryaspor
Bodrumspor
Çorumspor
Kocaelispor
Boluspor

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Bodrumspor - Boluspor
Çorumspor - Kocaelispor

KÜME DÜŞEN TAKIM TUZLASPOR

Ligde 3 takım son haftaya düşme ihtimaliyle girmişti. Bitexen Giresunspor ve Altay'dan sonra lige veda edecek son ekip 35 puanlı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 36 puanı bulunan Adanaspor veya 37 puanlı Tuzlaspor'dan biri olacaktı.

Adanaspor ve Şanlıurfaspor rakiplerini 1-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırırken, Tuzlaspor rakibi 1-0 mağlup olarak TFF 1. Lig'e veda eden son takım oldu.

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Trendyol 1. Lig'de büyük heyecan! İşte play-off sıralaması ve küme düşen takım...
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