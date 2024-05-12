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Giriş Tarihi: 12.5.2024 14:55 Son Güncelleme: 12.5.2024 14:55

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Bonucci'nin yeni durağı MLS

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Bonucci’nin yeni durağı MLS

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak süre bulmakta oldukça zorlanan Leonardo Bonucci takımdan ayrılma kararı aldı. İtalyan savunmacı, kariyerine Amerika'da devam etmek istiyor.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı haline gelen Leonardo Bonucci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in devre arasında kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Leonardo Bonucci'nin İstanbul macerası haziran ayında noktalanıyor.

İtalyan yıldızla sözleşme uzatılmayacağı belirtildi. Tecrübeli stoperin MLS'ten bazı takımlarla görüştüğü ve kariyerine Amerika kıtasında devam edeceği öğrenildi. Kanarya'da takıma ara transfer döneminde gelen 37 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe'de 10 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. (Akşam)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Bonucci'nin yeni durağı MLS
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