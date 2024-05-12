SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Bonucci’nin yeni durağı MLS

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı haline gelen Leonardo Bonucci ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler'in devre arasında kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Leonardo Bonucci'nin İstanbul macerası haziran ayında noktalanıyor.

İtalyan yıldızla sözleşme uzatılmayacağı belirtildi. Tecrübeli stoperin MLS'ten bazı takımlarla görüştüğü ve kariyerine Amerika kıtasında devam edeceği öğrenildi. Kanarya'da takıma ara transfer döneminde gelen 37 yaşındaki yıldız futbolcu, Fenerbahçe'de 10 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. (Akşam)