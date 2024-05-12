SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: ’3 Büyükler’in Iheanacho savaşı!

Gelecek sezon için kadrosuna yıldız bir santrfor katmak isteyen Fenerbahçe, Leicester City'nin golcüsü Kelechi Iheanacho ile masada. Sezon sonunda İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki Nijeryalı santrafor için 2 dev kulüp de ısrarcı...

Fenerbahçe gibi Beşiktaş ve Galatasaray'ın da ünlü golcü için menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin çok fazla oyuncu aldığı Rogon Menajerlik'in oyuncusu olan Iheanacho'nun teklifleri değerlendirdiği ve ay sonuna kadar kesin kararını açıklayacağı belirtildi.

İTALYA VE ALMANYA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Leicester'in Premier Lig'e çıkmasına rağmen takımdan ayrılacağını açıklayan Nijeryalı santrforun İtalya ve Almanya Ligi'nden de talipleri var. Iheanacho, bu sezon 26 maçta 6 gol ve 3 asist üretti.

Nijerya Milli Takımı'nda 47 maçta görev alan Iheanacho, 13 gole imza attı. Tecrübeli golcü, 2017 yılında astronomik bir bonservis bedeliyle Manchester City'den Leicester'a transfer olmuştu. Leicester o dönem yıldız golcü için 27.7 milyon Euro ödedi. (Takvim)