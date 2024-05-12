‘Sonuna kadar konsantrasyon’

G.Saray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, dün idman öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte Timur'un sözlerinden öne çıkanlar:Henüz matematiksel bir şey yok. Her zaman mayıslar bizim için çok önemli. G.Saray camiası ve taraftarlar olarak konsantrasyonumuzu son ana kadar götürmemiz gerekiyor.Dursun başkanla Florya konusunda farklı düşünüyoruz ama yönetimde yer almama nedenim bu değil. 'Erden Timur kendisi yapmak istiyor' deniyor. Ben seçim sürecinde de, seçimden sonra da, burası yapılsın, biz hiçbir yerinde olmayacağız.Dursun Başkan'la farklı fikirlerimiz olabilir.G.Saray siyasetinin içinde yer almak istemiyorum. Bu yüzden yönetimde yer almadım. Ama katkım olabilecek ne varsa herhangi bir yerde katkı vermeye çalışıyorum.Erden Timur, Florya'da gün boyu oyuncuları motive etti. Kerem ile de sarılıp sohbet eden Timur'un yanı sıra Nelsson'un da geçen sezon şampiyonluktaki saç modeline geri dönmesi de dikkat çekti.