Basel’de formayı unutan Yusuf Demir için flaş iddia!

Galatasaray 2022-23 sezonun başında Rapid Wien'den 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Demir'i, daha fazla forma giyerek tecrübe kazanması için geçtiğimiz yaz İsviçre'nin Basel kulübüne kiralamıştı.

GALATASARAY'A GERİ DÖNECEK



Genç futbolcu İsviçre kulübünde beklenen performansı gösteremedi. Şubat ayından bu yana kadroya giremeyen Yusuf Demir'in sezonun bitmesinin ardından sarı kırmızılı ekibe geri gönderileceği öne sürüldü.

"HER ZAMAN PROFESYONELCE DAVRANMIYOR"



Basler Zeitung'da yer alan haberde, Basel formasıyla 13 maçta 727 dakika süre alabilen Yusuf Demir için "Her zaman profesyonelce davranmıyor. Şubat'tan bu yana kadroya da giremiyor. Açıkcası bunun nedeni de bilen yok" ifadelerine yer verildi.