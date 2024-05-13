Konya nefes aldı

Kümede kalma savaşı veren Konyaspor, kritik mücadelede sahasında Yılport Samsunspor'u konuk etti. Taraftarı önünde mutlak galibiyet hedefleyen yeşil-beyazlılar, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup edip kümede kalma yolunda rahat bir nefes aldı.
Steven N'Zonzi'nin kafasıyla 21'de kilidi açan ev sahibi takım, 10 dakika içinde Samsun'a gol olup yağdı. 28. dakikada sol bek Guilherme sahneye çıkarken 38'de de santrfor Cikalleshi farkı açtı.
Konya, ikinci yarıda da kontrolü elinde tutarak Karadeniz ekibine fırsat vermedi. Ligde 3 maç sonra galip gelen Konyaspor, puanını 40'a çıkararak düşme hattından uzaklaştı. Samsun ise 42 puanda kaldı.