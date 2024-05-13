Konya nefes aldı

Kümede kalma savaşı veren Konyaspor, kritik mücadelede sahasında Yılport Samsunspor'u konuk etti. Taraftarı önünde mutlak galibiyet hedefleyen yeşil-beyazlılar, rakibini ilk yarıda bulduğuSteven N'Zonzi'nin kafasıyla 21'de kilidi açan ev sahibi takım, 10 dakika içinde Samsun'a gol olup yağdı.Konya, ikinci yarıda da kontrolü elinde tutarak Karadeniz ekibine fırsat vermedi. Ligde 3 maç sonra galip gelen Konyaspor, puanını 40'a çıkararak düşme hattından uzaklaştı. Samsun ise 42 puanda kaldı.