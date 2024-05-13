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Giriş Tarihi: 13.5.2024 11:35

Son dakika haberi: Eski Trabzonlu Edgar için şüphe! Takıma ikizini gönderdi...

Son dakika haberi: Eski Trabzonlu Edgar için şüphe! Takıma ikizini gönderdi...

Son dakika haberi: Bir dönem ülkemizden Trabzonspor ve Başakşehir formaları giyen Edgar IE'nin yeni takımı Dinamo Bükreş'e ikiz kardeşini gönderdiği iddia edildi. İşte tüm detaylar...

Türkiye'de Trabzonspor ve Başakşehir formaları giyen savunma oyuncusu Edgar IE, dolandırıcılıkla suçlanıyor.

Ara transfer döneminde Romanya Ligi takımlarından Dinamo Bükreş'e transfer olan Portekizli futbolcunun kendisi yerine ikiz kardeşi Edenilo Ie'yi gönderdiği iddia edildi. Bükreş ekibi, bu şüpheleri gidermek için bazı testler yapmayı planlıyor.

Edgar'ın performansının yanı sıra takım arkadaşlarıyla olan zayıf iletişimi ve beklenenden daha düşük seviye İngilizcesi, gerçek kimliği konusundaki şüpheleri artırdığı vurgulandı. Edgar, Bükreş formasıyla sadece 5 maçta sahaya çıktı ve son 5 maçtır kadroda yer almıyor.

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Son dakika haberi: Eski Trabzonlu Edgar için şüphe! Takıma ikizini gönderdi...
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