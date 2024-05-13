Son dakika haberi: Eski Trabzonlu Edgar için şüphe! Takıma ikizini gönderdi...

Türkiye'de Trabzonspor ve Başakşehir formaları giyen savunma oyuncusu Edgar IE, dolandırıcılıkla suçlanıyor.

Ara transfer döneminde Romanya Ligi takımlarından Dinamo Bükreş'e transfer olan Portekizli futbolcunun kendisi yerine ikiz kardeşi Edenilo Ie'yi gönderdiği iddia edildi. Bükreş ekibi, bu şüpheleri gidermek için bazı testler yapmayı planlıyor.

Edgar'ın performansının yanı sıra takım arkadaşlarıyla olan zayıf iletişimi ve beklenenden daha düşük seviye İngilizcesi, gerçek kimliği konusundaki şüpheleri artırdığı vurgulandı. Edgar, Bükreş formasıyla sadece 5 maçta sahaya çıktı ve son 5 maçtır kadroda yer almıyor.