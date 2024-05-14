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Giriş Tarihi: 14.5.2024 23:50

Adana Demirspor'dan "transfer yasağı" açıklaması

Adana Demirspor’dan transfer yasağı açıklaması

Adana Demirspor Kulübü, FIFA tarafından verilen transfer yasağına ilişkin, "Dosyalar kapandıkça transfer engelleri kalkmaktadır. Kulübümüzün kalıcı nitelikte transfer yasağı bulunmadığını ve gerekli aksiyonların alınacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." açıklamasını yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün basında transfer yasağına ilişkin çıkan haberlerle ilgili olarak; daha önce de kulübümüzün resmi sayfalarından duyurulduğu üzere kaynak olarak gösterilen sayfalar; açılan dosyaları göstermekte, her pazartesi güncellenmekte ve uyarı olarak yayınlanmaktadır." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili aksiyonlar alındıkça dosyalar kapanmaktadır. Dosyalar kapandıkça da transfer engelleri kalkmaktadır. Kulübümüzün kalıcı nitelikte transfer yasağı bulunmadığını ve gerekli aksiyonların alınacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Adana Demirspor'dan "transfer yasağı" açıklaması
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