Adana Demirspor'dan "transfer yasağı" açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün basında transfer yasağına ilişkin çıkan haberlerle ilgili olarak; daha önce de kulübümüzün resmi sayfalarından duyurulduğu üzere kaynak olarak gösterilen sayfalar; açılan dosyaları göstermekte, her pazartesi güncellenmekte ve uyarı olarak yayınlanmaktadır." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili aksiyonlar alındıkça dosyalar kapanmaktadır. Dosyalar kapandıkça da transfer engelleri kalkmaktadır. Kulübümüzün kalıcı nitelikte transfer yasağı bulunmadığını ve gerekli aksiyonların alınacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."