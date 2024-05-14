Ancelotti’den Arda itirafı: Beni şaşırttı

REAL MADRİD Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bugün Alaves'e karşı oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında açıklamalar yaptı. İtalyan teknik adam, bu sezon kendisini şaşırtan futbolcuların kimler olduğuyla ilgili bir soruya "Fran Garcia çok iyi iş çıkardı. Joselu ve Brahim aynı şekilde. Ben daha fazla süre verebilseydim takıma daha fazla katkı sağlayacak futbolcular var. Örneğin Ceballos. Diğer bir futbolcu Arda. Eğer sakatlık sorunları yaşamasaydı daha fazla süre alabilirdi. Genel olarak tüm takım beni şaşırttı. Mükemmel verim aldık" yanıtını verdi.