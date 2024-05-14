Depay’ı gözüne kestirdi

Kadrosunda yer alan yabancı oyuncuların büyük bir bölümünü göndermek isteyen Beşiktaş yönetimi, savunmadan hücuma kadar kaliteli takviyelerle yeni sezona iddialı bir şekile girmek istiyor. Henüz teknik adam konusu netleşmese deBu çalışmalar yeni teknik direktör geldiğinde kendisine sunulacak ve sonuca bağlanacak.Beşiktaş'ın bu doğrultuda önemli hedeflerinden biri de Memphis Depay.Yönetimin önüne tavsiye ile gelen Hollandalı oyuncunun, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.