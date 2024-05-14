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Giriş Tarihi: 14.5.2024 11:02

Galatasaray'da 3 oyuncunun üzeri çizildi!

Galatasaray’da 3 oyuncunun üzeri çizildi!

Trendyol Süper Lig'de bu Fenerbahçe karşısında şampiyonluk maçına çıkan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yeni sezonda kadroda düşünmediği 3 oyuncunun üzerini çizdi.

Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray, berabere kalması durumunda bile şampiyonluğunu ilan edecek. Yeni sezon için de kadro çalışmalarını sürdüren Cimbom'da 3 oyuncunun üzeri çizildi.

OYUNCU YENİ SEZONDA TAKIMDA OLMAYACAK

Başta Sergio Oliveira olmak üzere, Tete, Wilfried Zaha gibi oyunculardan beklenen performansı alamayan Galatasaray'ın teknik patronu, kiralık olarak gönderdiği isimlerin çoğundan da kurtulmaya çalışacak.

Okan Buruk, takıma katkı veren Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve son haftalarda adı transferlerle anılan Barış Alper Yılmaz'ın ise kalmasını talep etti.

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Galatasaray'da 3 oyuncunun üzeri çizildi!
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