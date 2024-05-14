Sergio Ramos, San Diego yolcusu

Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sergio Ramos'un yeni takımı San Diego FC olabilir. Athletic'te yer alan haberde Ramos'un İspanyol ekibiyle sözleşme yenilemesinin beklenmediği ve MLS takımlarından San Diego FC ile görüşmelere başladığı belirtildi. Haberde iki taraf arasında henüz bir anlaşma sağlanmadığı ancak Ramos'un San Diego FC'ye imza atma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

GELECEK YIL LİGE DAHİL OLACAK

MLS'te mevcut sezonda yer almayan San Diego FC, gelecek sezondan itibaren lige dahil olacak. San Diego FC'ye geçtiğimiz lige katılma hakkı tanınmıştı. Kulüp, şu ana kadar 3 futbolcuyla resmi sözleşme imzalarken PSV forması giyen Hirving Lozano ile görüşmelerini sürdürüyor. Ramos, sezon başında Sevilla'ya imza atmış ve altyapısından yetiştiği kulübe dönmüştü. Bu sezon 34 maçta süre alan tecrübeli stoper, 7 gol ve 1 asist kaydetti.