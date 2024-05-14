SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal, Depay’ı gözüne kestirdi

HEM KANAT HEM SANTRFOR

Beşiktaş'ın bu doğrultuda önemli hedeflerinden biri de Memphis Depay. Yazın transfer edilen Ante Rebic'ten umduğunu bulamayan siyah beyazlılar, hem kanat forvet hem santrfor pozisyonunda oynayabilen Depay'ın transferini düşünüyor.

Yönetimin önüne tavsiye ile gelen Hollandalı oyuncunun, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 30 yaşındaki yıldızla ilgilenen Beşiktaş'ın nabız yokladığı ve hem Atletico Madrid hem de oyuncu cephesinden durumunu sorgulayarak girişimlere başladığı kaydedildi.