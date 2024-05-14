Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye sürpriz orta saha! Rade Krunic’in yerine Matt O’Riley...

Fenerbahçe'de bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan ve performans düşüklüğü yaşayan isimlerle yeni sezonda yola devam edilmeyecek. Bu kapsamda da gidenlerin yerlerini yenileri alacak.

Sezona başarılı bir giriş yapan ancak son haftalarda yaşadığı puan kayıpları ile rakibi Galatasaray'ın gerisine düşen Fenerbahçe, hiç zaman kaybetmeden önümüzdeki sezonun transfer listesini şimdiden hazırlıyor.



Mevcut isimlerden memnun olmayan bununla da birlikte orta saha hattına takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, belirlediği isimler için kulüplerine transfer ve ilgi mektupları göndererek oyuncuların şartlarını sormaya başladı.

Yeni sezonda gol ve asist beklentilerini karşılayacak ve skora katkı yapan hücuma dönük bir 8 numara isteyen teknik ekip, gözlemcilerin raporlarını bir araya getirerek doğru isim için resmi hamleyi yapacak.

Diğer yandan rakibi Galatasaray'ın da başarısını getiren kadroyu alt edecek isimleri özellikle belirleyen Fenerbahçe'de bu anlamdaki çalışmalar titizlikle yürütülüyor.



Peki, onlarca isim arasından seçilen ve aynı zamanda takımındaki çift haneli asist ve gol sayılarına ulaşan bu futbolcu kim?

MATT O RILEY HAMLESİ

Sarı-Lacivertliler, Celtic'ten, 23 yaşındaki genç futbolcu Matt O'Riley'i takibbe aldı. Bu sezon İskoçya Premiersip ekibi Celtic'le 46 maça çıkan Danimarkalı orta saha, 16 gol, 17 asistlik performans sergiledi.

Matt O'Riley, merkez orta saha hattının yanı sıra on numara ve ön libero mevkisinde de görev yapabiliyor. Fulham altyapısında yetişen 23 yaşındaki oyuncunun Celtic'le Mayıs 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

1.89 boyundaki Matt O'Riley'in güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro. 23 yaşındaki orta saha, Celtic'le Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta görev alırken takımına 3 asistlik katkı sağladı.

G.SARAY'IN DA RADARINDA

Fotomaç'ın haberine göre Danimarkalı oyuncu ile Galatasaray da yakından ilgileniyor ve tüm maçlarını takip ediyor. Oyuncunun istikrarlı oluşu ve skora katkı yapma özellikleri sarı kırmızılı ekibin iştahını kabartıyor.

