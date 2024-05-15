Arda yine affetmedi

REAL
Madrid'de ter döken Arda Güler, formanın hakkını vermeye devam ediyor. Milli futbolcumuz, şampiyonluğunu ilan eden takımının İspanya La Liga'da Alaves ile oynadığı maçta skor 3-0'ken 62. dakikada oyuna girdi. 70'te Vinicius 4-0'ı bulurken 81'de Arda sahneye çıktı ve ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla fileleri havalandırıp tabelayı belirledi: 5-0.
19 yaşındaki oyuncu böylece eflatun-beyazlılardaki 4. golünü kaydetti. Bu sezon 289 dakika şans bulabilen Arda, 72 dakikada bir ağları sarsmayı başardı.