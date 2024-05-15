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Giriş Tarihi: 15.5.2024

Arda yine affetmedi

Arda yine affetmedi
REAL Madrid'de ter döken Arda Güler, formanın hakkını vermeye devam ediyor. Milli futbolcumuz, şampiyonluğunu ilan eden takımının İspanya La Liga'da Alaves ile oynadığı maçta skor 3-0'ken 62. dakikada oyuna girdi. 70'te Vinicius 4-0'ı bulurken 81'de Arda sahneye çıktı ve ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla fileleri havalandırıp tabelayı belirledi: 5-0. 19 yaşındaki oyuncu böylece eflatun-beyazlılardaki 4. golünü kaydetti. Bu sezon 289 dakika şans bulabilen Arda, 72 dakikada bir ağları sarsmayı başardı.
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Arda yine affetmedi
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