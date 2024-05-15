Son dakika Beşiktaş haberi: Ajax’tan Semih Kılıçsoy’a yakın takip!

Beşiktaş'ın genç yıldız Semih Kılıçsoy'a Hollanda'dan yeni bir talip çıktı.

Siyah-Beyazlılar'ın kötü geçen bu sezonda en önemli kazanımlarından birisi Semih Kılıçsoy olmuştu. 18 yaşındaki golcü, takımın hücum hattında yaşanan sıkıntılar sonrası kendisine şans bulmuş ve ön plana çıkmayı başarmıştı.

Kısa sürede takımın ilk 11'inin değişilmez ismi olan genç oyuncu, 32 maçta 11 gol ve 2 asistlik skor katkısı ortaya koydu.

AJAX TALİP OLDU

Kısa sürede yaşanan bu gelişimin ardından Avrupa transfer piyasasının da dikkatini çeken ve 5 büyük ligden kulüplerin radarına giren Semih'e son olarak da Ajax'ın talip olduğu ortaya çıktı.

6 MAÇINI YERİNDE İZLEDİLER

Hollanda devi Ajax'ın Semih'e yakın takipte bulunduğu öğrenildi. Kulüp yetkililerinin tam 6 maçta genç oyuncuyu tribünden takip ettikleri kaydedildi.

TEKLİF SEZON SONU...

Daha önce Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ı da kadrosuna katmış olan Ajax'ın Süper Lig'deki yıldız avının son gözdesi Semih Kılıçsoy olurken Hollanda devi, henüz Beşiktaş'a bir transfer teklifinde bulunmadı. Ancak Ajax'ın teklif hazırlığında olduğu ve sezon sonunda girişimlerin başlayabileceği ifade edildi.