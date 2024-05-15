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Giriş Tarihi: 15.5.2024 11:26

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'a Jhon Arias transferinde 5 rakip

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’a Jhon Arias transferinde 5 rakip

Süper Lig'de şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta olan Galatasaray'da diğer yandan transfer girişimleri sürüyor. Kolombiya basını Galatasaray'ın Arias'a ilgilendiğini duyurmuştu. Kanat oyuncusu için sarı kırmzılılara 5 rakip çıktı.

Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Galatasaray, Jhon Arias transferi için kolları sıvadı. Kolombiya basınından "canalrcn"nin haberine göre; Galatasaray, Jhon Arias'ı transfer listesine ekledi. Haberin içeriğinde; Galatasaray'la birlikte West Ham, Crystal Palace, Burnley, Wolverhampton ve Glasgow Rangers'ın da oyuncuyla ilgilendiği bilgisi yer aldı.

Kolombiyalı menajer Alex Viveros, Deportes Sin Tapujos adlı programa yaptığı açıklamada, "Jhon Arias için Galatasaray ve Sevilla'dan teklif var" ifadelerini kullanmıştı. Sarı-Kırmızılılar, Kolombiyalı futbolcu için devre arasında da girişimlerde bulunmuş ama teklifleri Fluminense kabul etmemişti.

JHON ARIAS KİMDİR?
Jhon Arias, Kolombiya'da Llaneros, CD America ve İndependiente Santa Fe Brezilya'da ise Fluminense formalarını giydi. 26 yaşındaki yıldız, bu sezon çıktığı 21 maçta 6 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. Arias'ın kulübüyle sözleşmesi 2026'da bitecek. 1.68 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro olarak gösteriliyor. (Fotomaç)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'a Jhon Arias transferinde 5 rakip
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